В украинских портах продолжает снижаться показатель мероприятия новых судов под погрузку в рамках работы «зерновой инициативы». Это связано с действиями России, которая уже третий месяц подряд саботирует инспекцию судов в Босфоре.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

За прошедшую неделю, с 6 по 12 февраля, 25 судов экспортировали 1,1 миллиона тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. По сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время показатель мероприятия новых судов под загрузку продолжает снижаться.

По данным Министерства, на прошлой неделе одесские порты приняли только 16 судов, позапрошлой – 25. Это связано с действиями российской стороны: уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными «необоснованными, а иногда абсурдными предлогами».

По состоянию на 12 февраля в очереди инспекции Совместного координационного центра ожидали 145 судов, из которых 122 – направляются в украинские порты по агропродукции.

В портах Большой Одессы на 13 февраля находились 18 судов, на которые загружали 584,5 тысячи тонн украинского продовольствия. А по «зерновому коридору» после инспекции двигалось только одно судно.

В таких условиях, чтобы увеличить объем экспорта и уменьшить время простоя, приходится увеличивать водоизмещение судов, участвующих в «зерновой инициативе»: для зерновых – с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для масла – с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн. Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца.

— Надеемся, что вопрос с торможением инспекций будет решен силами наших партнеров и всего цивилизованного мира. Украина имеет право на свободное торговое судоходство согласно конвенции ООН по морскому праву, а мир – на бесперебойный доступ к пище. Россия должна прекратить навязывать всему миру свою дискриминационную политику, – говорят в Министерстве.

Напомним, Украина решила увеличить минимальный тоннаж судов с зерном и маслом , следующим зерновым коридором в ответ на торможение Россией зернового коридора.