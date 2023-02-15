Россия впервые за последние 30 лет начала развертывать в Балтийском море корабли, вооруженные тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщила в своем ежегодном отчете Норвежская разведывательная служба, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

«Ключевая часть ядерного потенциала находится на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота РФ», - отмечает норвежская разведка.

Военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с ядерным оружием при холодной войне, но современная Российская Федерация сделала это впервые, говорится в отчете.

Хотя у России также есть подлодки, противоспутниковое оружие и кибернетические возможности, которые могут угрожать Норвегии и НАТО, тактическое ядерное оружие является «особо серьезной угрозой в нескольких оперативных сценариях, в которых могут быть задействованы страны НАТО», — говорится в докладе.

Норвежская разведка также отметила, что нельзя исключать перерастание локальной войны в более широкий конфликт с участием США, НАТО и Норвегии.

По оценкам ведомства, хотя Россия будет поддерживать, модернизировать и развивать свой ядерный арсенал, никаких существенных изменений в российской ядерной доктрине в ближайшие годы не ожидается.