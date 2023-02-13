Под Угледаром Донецкой области украинские защитники разгромили элитную 155 бригаду морской пехоты из Владивостока.

Элитная бригада морской пехоты РФ была разбита наголову включительно с командным составом, пишет издание Politico .

— 155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз – после Ирпеня и Бучи, второй раз – после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром, – рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов, а также за неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

Отметим, что 155-я бригада уже терпела поражение на востоке Украины – в ноябре 2022 года под Павловкой.

Напомним, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 138 тысяч 340 военных. За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.