Армия РФ сосредотачивает имеющиеся силы на востоке Украины, и Киев вряд ли может стать целью ее наступления — несмотря на угрозы с воздуха.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли, сообщает корреспондент Укринформа.

— Что касается Киева... Всегда есть потенциал для воздушных угроз, ракетных атак. Киев – столица и важная цель в войне. Я никогда не недооцениваю способности России атаковать, но пока мы не видим существенных возможностей для этого, – сказал он.

По его словам, российское наступление уже происходит, преимущественно в районе Бахмута, «линия фронта от Харькова до Херсона достаточно стабильна, несмотря на мощные бои».

Самая большая динамика, по мнению генерала, наблюдается вокруг Бахмута, где украинские Силы обороны отражают вражеские атаки, преимущественно ППК «Вагнер».

— Это очень важное сражение на истощение с чрезвычайно высоким уровнем жертв, особенно с российской стороны, — заявил он.

По его мнению, это сражение может длиться неделями. Он считает, что украинцы будут защищаться: у них есть возможности.

Напомним, в Донецкой области враг сбросил с беспилотника аэрозрольные гранаты на позиции украинских защитников.