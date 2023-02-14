Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили три склада с боеприпасами России, в Донецкой области враг сбросил с беспилотника аэрозрольные гранаты на позиции украинских защитников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Аэрозольные гранаты относят к запрещенному химическому оружию.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ врага.

Активно действует вражеская авиация. В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска на Донетчине. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, где работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения.

Кроме того, враг в целом произвел более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, ранены.

Противник, несмотря на большие потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов, включая Берестово, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку - Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Берестового, Жилищки и Верхнекамянского.

На Бахмутском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них — Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Под авиационные удары врага попали районы Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационных ударов неподалеку от Авдеевки и Угледара. Также, оккупанты сбросили с БпЛА на позиции наших войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

В целях компенсации масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовский в РФ в учебном центре проходят подготовку ориентировочно двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, из числа мобилизованных и «добровольцев». Основная часть русских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс.

В результате отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ППК «Вагнер» не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются для подготовки непосредственно в районе ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что российским оккупантовам обещают суточные денежные надбавки за участие в штурмовых действиях, чтобы мотивировать их воевать. Также каждому военнослужащему анонсировали доплату за километр продвижения на украинской территории.