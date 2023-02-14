Российским оккупантам обещают суточные денежные надбавки за участие в штурмовых действиях, чтобы мотивировать их воевать. Также каждому военнослужащему анонсировали доплату за километр продвижения на украинской территории.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 06:00 14 февраля.

По данным украинского командования, в Москве уже начали работать над мобилизацией ученых. Так, персонал научно-исследовательского института «Полюс» уже рассказали о социальных гарантиях и льготах мобилизованных. Этот институт является ведущим научным центром России в области лазерных технологий.

Также Генштаб рассказывает, что из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военного, оккупантов подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.

Военные этих подразделений действуют в Луганской области. На таких клочках каждый российский военный должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 740 российских захватчиков . В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 139 080 военных.