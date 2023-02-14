За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 740 российских захватчиков. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 139 080 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 139080 (+740) человек ликвидировано;

танков – 3286 (+3);

боевых бронированных машин – 6500 (+8);

артиллерийских систем – 2299 (+9);

РСЗО – 466 (+1);

средства ПВО – 234 (+0);

самолетов – 298 (+2);

вертолетов – 286 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4);

крылатые ракеты – 857 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5);

специальная техника – 218 (+1).

Напомним, во вторник, 14 февраля, в 06:16 российские оккупанты вели артиллерийский и минометный обстрел по Очакову.