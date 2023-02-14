За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 740 российских захватчиков. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 139 080 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, во вторник, 14 февраля, в 06:16 российские оккупанты вели артиллерийский и минометный обстрел по Очакову.
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 740 российских захватчиков. В общей сложности Россия уже потеряла в Украине около 139 080 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, во вторник, 14 февраля, в 06:16 российские оккупанты вели артиллерийский и минометный обстрел по Очакову.