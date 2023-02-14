Во вторник, 14 февраля, в 06:16 российские оккупанты вели артиллерийский и минометный обстрел по Очакову.

В результате повреждены жилые дома и поражены несколько административных зданий. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВА.

Также вчера, 13 февраля, в 08:03, 10:45, 11:30 враг вел обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В то же время у. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



Напомним, в течение 12 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины Николаевской области.