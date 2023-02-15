На границе с Молдовой открыли новый пункт контроля «Березино». Он станет альтернативным путем перевозки зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

— Также продолжаем развивать логистику в западном направлении. Теперь принимаем распоряжение об открытии нового временного пункта контроля на границе с Молдовой, — отметил премьер-министр.

Речь идет о железнодорожной станции «Березино», где недавно возобновили движение поездов.

— Этот маршрут важен для транспортных перевозок, в частности украинского зерна, — уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что таким образом Украина создает альтернативные пути, чтобы компенсировать потери из-за российской частичной морской блокады.

Ранее Украина решила увеличить минимальный тоннаж судов с зерном и маслом, направляющимся по зерновому коридору в ответ на торможение Россией зернового коридора.