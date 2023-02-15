В Евросоюзе предлагается расширить бесплатный роуминг на абонентов украинских операторов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Если предложение будет одобрено, украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Таким образом, посещающим Евросоюз украинцам больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью во время путешествий по странам блока.

Предложение еще должно быть рассмотрено Советом Евросоюза. Когда оно может быть реализовано, пока неизвестно.

Как отмечает издание, этот шаг является последним признаком более тесной интеграции между членами Евросоюза и Украины после вторжения России почти год назад.

Напомним, что при потере связи в сети вашего оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell и 3mob.