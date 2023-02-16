Введенные Евросоюзом санкции в отношении РФ работают и реально влияют на экономику России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ .

— Санкциям… нужно время, чтобы достичь эффекта, но они действительно действуют. К примеру, россия имеет 45% технологической зависимости от Европы. Они пытаются, но их автомобильные заводы потеряли 80% своей мощности. Да, рубль искусственно держат сильным, но российская экономика заплатит очень высокую цену за эту войну, – подчеркнул он.

Жозеп Боррель заметил, что «сейчас наша цель – ослабить российскую экономику, и мы уже этого достигли». По словам высокого представителя ЕС, в январе этого года доходы России от нефти и газа были на 46% ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

— Мы больше не зависим от России. Одним из больших успехов стало то, что мы снизили нашу огромную зависимость от России почти до нуля, – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что Россия потеряла своего главного энергетического клиента – европейцев, а найти альтернативного ей будет нелегко, «почти невозможно, ведь Китай далеко».

— Нефть уже продается по 40 долларов за баррель, то есть вдвое дешевле нефти марки «Брент». Индия и Китай покупают ее (российскую нефть, – прим.) по более низкой цене, и это также является следствием нашего ограничения цен, что стало огромным политическим успехом, поскольку значительно уменьшило российские доходы от нефти... Медленно, но уверенно санкции подрывают индустриальную и энергетическую базу русской экономики. Путин уже проиграл энергетическую битву, так же как он проигрывает войну, – добавил Жозеп Боррель.

Напомним, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит в повестке дня .