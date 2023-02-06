Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос о предоставлении Украине боевых самолетов пока не стоит в повестке дня.

Об этом он сказал в интервью El Pais.

— Увидим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня, – сказал он.

Жозеп Боррель заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, пока они не будут предусматривать прямое участие ЕС в войне.

— Ввод войск (в Украину, – прим.) точно не стоит на повестке дня и никогда не стоял, – сказал он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши по поводу ее готовности передать Украине истребители F-16.