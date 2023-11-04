Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови ухвалила рішення скасувати реєстрацію на місцевих виборах, які мають відбутись 5 листопада, всіх кандидатів від проросійського проєкту «Шанс» («Шор»), пов’язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це, як пише «Європейська правда», на терміновій пресконференції в п’ятницю заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Речан заявив, що представники партії «Шанс» хочуть «розвалити нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і кинути її в хаос і насильство», тому молдовський уряд зобов’язаний втрутитися, а «ігнорувати такі атаки не лише аморально, але й протизаконно».

— Російська Федерація не може увійти до Молдови з танками, як вона увійшла в Україну, але вона входить з організованою злочинністю, — підкреслив він.

Молдовський прем’єр пояснив, що спецслужби виявили докази причетності проєкту Ілана Шора до спроби знищення конституційного ладу. За цим фактом правоохоронці склали «понад 160 томів кримінальних справ, з яких майже 70 уже направлено до суду».

— Рішення ЦВК ухвалене з міркувань національної безпеки в контексті гібридної війни, розв’язаної Росією в Молдові: реєстрація кандидатів на виборах, висунутих партією «Шанс» на загальних місцевих виборах 5 листопада 2023 року, скасовується, — оголосив він.

Нагадаємо, що 3 жовтня Конституційний суд Молдови дозволив представникам забороненої проросійської партії «Шор» брати участь у виборах.