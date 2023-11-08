Себастьєн Лекорню

Уряд Франції виділить ще 200 мільйонів євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

— Ви проголосували в комітеті за поправку, що відкриває можливість виділення ще 200 мільйонів євро для фонду підтримки України. Це також дасть нам змогу розпочати реалізацію нової стратегії з придбання нової техніки для української армії, — сказав Себастьєн Лекорню.

За словами міністра, йдеться про частину фінансового законопроєкту, який дозволяє коригувати кредити на поточний бюджетний рік.

Як повідомляє видання, очікується, що бюджет Міністерства оборони Франції наступного року збільшиться на 3,3 мільярда євро (+7,5%) і досягне 47,2 мільярда євро, відповідно до того, що передбачено новим законом про військове програмування на 2024 рік.

Нагадаємо, французький завод у Роанні планує наступного року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.