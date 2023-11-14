У Канаді пройде міжнародна конференція з питань воєнних злочинів, вчинених Росією проти українських дітей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбудеться у Торонто 20 листопада.

«На конференцію «Об’єднані заради правосуддя» зберуться лідери світового рівня й експерти у питаннях правосуддя й прав людини, аби домогтися відповідальності за російські воєнні злочини, пролити світло на незаконну депортацію та переміщення українських дітей, створити можливість для важливого діалогу й запросити учасників задуматися над роллю, яку вони можуть відіграти у забезпеченні справедливості для України», — заявили у правозахисній організації «Центр з прав людини імені Рауля Валенберга», яка виступає співорганізатором заходу разом із Офісом генпрокурора України, посольством України в Канаді, МЗС Канади та коледжем імені Массі університету Торонто.

Зазначається, що конференція покликана «посилити міжнародний тиск на Росію, аби вона повернула українських дітей, притягнути до відповідальності тих, хто чинив міжнародні злочини, й надати компенсації Україні й жертвам шляхом конфіскації російських активів через Міжнародний компенсаційний механізм».

Очікується, що участь у конференції візьмуть чинний та колишній міністр закордонних справ Канади, посли України та Канади, український генпрокурор, представники численних громадських організацій та міжнародні експерти.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому трьох хлопчиків та 17-річну дівчину, яких під час повномасштабного вторгнення незаконно депортували росіяни.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.