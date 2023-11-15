Конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт заявив, що США мають схвалити нову допомогу Україні протягом тижнів, а не місяців.

Про це він заявив на саміті Politico Defense, написала Ліга.нет.

За його словами, Конгрес має ухвалити допомогу Україні у листопаді чи грудні.

«Київ може втриматися, але його позиція буде не така сильна. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни», — сказав Адам Сміт.

Він зазначив, що не згоден з республіканцями, які повʼязують допомогу Україні із забезпеченням безпеки південного кордону США, оскільки це «не має жодного сенсу».

«Основна причина тут у тому, що Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. У вас є багато республіканців, яких я знаю, знаю, в їхніх серцях і умах — вони підтримують Україну, але як вони справляються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками», — заявив законодавець.

Як повідомлялось раніше, 41% американців вважають, що США роблять забагато для підтримки України, цей показник значно зріс з червня цього року, коли він складав 29%.

Нагадаємо, що США готують новий пакет озброєнь для України, попри ситуацію в Конгресі.