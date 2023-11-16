Канада скасувала санкції проти засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group, російського мільярдера Олега Бойка.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

У заяві пресслужби мільярдера йдеться, що його вилучили із санкційного списку за рекомендацією міністра закордонних справ Канади.

Там додали, що Олег Бойко у серпні 2023 року подав позови щодо виключення із санкційного переліку.

«Після того, як суд відкрив адміністративне провадження, міністр закордонних справ Канади - особа, уповноважена розглядати питання запровадження і зняття санкцій відповідно до національного законодавства - розглянув звернення і прийняв рішення про його задоволення. Про це він належним чином повідомив заявника листом від 10 листопада», — сказали у пресслужбі Олега Бойка.

Підстави для такого рішення не розкриваються публічно, але адвокати Олега Бойка наполягали на тому, що він не має жодного бізнесу в Канаді, не є особою, пов'язаною із владними структурами та державними органами Росії, не бере участі у політичних процесах.

Окрім Канади, санкції проти Бойка запровадили Україна та Австралія.

За даними на сайті НАЗК, Олег Бойко здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, «що забезпечує істотне джерело доходу для уряду Росії».

«Таким чином, субʼєкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України», — йдеться в заяві НАЗК.

Російський Forbes оцінює статки Олега Бойка в 1,1 мільярд доларів, він посідає 100-те місце в списку найбагатших бізнесменів Росії. Основний бізнес його інвестиційного холдингу Finstar — фінтех. Finstar також управляє фінтех-компанією DFI, яка працює на неєвропейських ринках, зокрема Азії та Латинської Америки.

Нагадаємо, що Європейський Союз переглянув санкційні списки та викреслив звідти чотирьох росіян. Раніше вони потрапили під обмеження через повномасштабне російське вторгнення.