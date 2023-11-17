Міністерство оборони Литви заявило про надання нової партії військової допомоги Україні.

Зокрема були передані генератори та сухпайки, повідомило Міноборони Литви у соцмережі Х.

«Литва твердо дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо підтримки України та сьогодні передала нову партію військової допомоги Україні. Допомога генераторами електроенергії, польовими пайками сприятиме нагальній потребі України у підтримці на полі бою, особливо, в холодну пору року», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Нідерланди направлять новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярда євро.