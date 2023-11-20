Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства — до 40%, оскільки значна більшість усіх виборців не схвалюють його підхід до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це свідчать результати національного опитування NBC News.

Більш того, опитування показує, що Джо Байден вперше поступається колишньому президенту Дональду Трампу в гіпотетичних перегонах на загальних виборах, хоча дефіцит знаходиться в межах похибки опитування.

«Ерозія» підтримки Джо Байдена найбільш виражена серед демократів, більшість з яких вважає, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях у Газі, а також серед виборців віком від 18 до 34 років, причому колосальні 70% з них не схвалюють те, як Джо Байден підтримує Ізраїль у цій війні.

Соціолог Джефф Хорвітт з Hart Research Associates вважає, що Байден може повернути цих незадоволених демократів і молодших виборців назад.

— Це люди, які мають досвід голосування за Байдена та демократів, — сказав він.

Наразі ж, згідно з опитуванням, 40% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Джо Байдена, тоді як 57% — не схвалюють.

Опитування проводили фахівці демократичної соціологічної фірми (Hart Research Associates) і республіканської фірми (Public Opinion Strategies) за методом телефоних дзвінків. В опитуванні взяли участь 1000 респондентентів. Вибірку добирали на основі раси, етнічного походження, віку, статі, освіти та участі в президентських виборах 2020 року. Опитування досягає репрезентативної вибірки нації в цілому — з похибкою на рівні достовірності 95%.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що Міноборони США для стримування агресії ХАМАС готове перекинути на Близький Схід додаткові сили, окрім авіаносця «Джеральд Форд» і кількох ескадрилій реактивних винищувачів.