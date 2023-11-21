Одним із пріоритетних завдань Управління СБ України в Миколаївській області є недопущення налагодження протиправних механізмів при закупівлі бюджетним коштом товарів та послуг оборонного призначення, розкрадання коштів виділених на відновлення об’єктів соціальної сфери в громадах регіону, котрі постраждали від збройної агресії РФ.

Про це повідомляють в пресслужбі Миколаївської ОВА з посиланням на інформацію Управління СБУ в Миколаївській області.

Так, у 2023 році за матеріалами Управління розпочато понад 30 кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого статтею 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

В рамках цих кримінальних проваджень документуються факти спричинення збитків державним підприємствам та місцевим бюджетам з боку відповідальних посадових осіб за попередньою змовою з суб’єктами господарювання. До слова, при реалізації таких схем посадовці у змові з представниками комерційних структур штучно завищують вартість товарів та робіт, а потім привласнюють кошти.

Одним із прикладів є реалізовані матеріали кримінального провадження, в рамках якого задокументовано протиправну діяльність організованої злочинної групи з-поміж посадовців органу місцевого самоврядування. Останні, за участі приватного підприємця, шляхом розтрати бюджетних коштів завдали збитків на суму понад мільйон гривень під час проведення публічних закупівель. Всім 7 фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 КК України.

В іншому випадку задокументовано факт спричинення збитків державі на суму близько 1,6 мільйона гривень, шляхом привласнення коштів одного з об’єктів транспортної галузі в ході реалізації угоди з ремонту вузлів та агрегатів. Так, в ході досудового слідства 5 фігурантам повідомлено про підозри за частиною 5 статті 191 КК України.

Загалом, за результатами правозастосовної практики УСБУ у поточному році повідомлено про підозри 25 особам переважно за ознаками частиною 4 та частиною 5 статті 191 КК України (кваліфікуючі ознаки — великі (335,5 тисячі гривень) та особливо великі (805,2 тисячі гривень) розміри завданих збитків).

Документування протиправної діяльності посадових осіб здійснюється за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури та у взаємодії зі слідчими ГУ НП.