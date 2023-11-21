Народний депутат України Ірина Кормишкіна звернулася до українців з нагоди Дня гідності і свободи. У своєму зверненні вона підкреслила, що свобода і гідність — це те, що визначає українців як націю. Безапеляційна готовність битись за свої принципи, ідеали, переконання.

«І Помаранчева революція, і революція Гідності про те, що майбутнє визначають сміливі. Черчиллю належить фраза: «Мене часто запитують: «За що ми боремося?» Можу відповісти: «Перестанемо боротися — тоді дізнаєтесь». Ми знаємо, за що ми боремося. І саме це не дає спокою росіянам: небажання українців жити в ярмі, в якому росіянці почуваються цілком комфортно», — зазначила Ірина Кормишкіна.

Народний депутат подякувала українцям за їхню мужність, силу та незламність.