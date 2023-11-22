Верховна Рада дозволила до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, які було заморожено з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.
За відповідну правку №62 до ухваленого в середу закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 проголосували 242 народних депутати, написали в «Інтерфакс.Україна»
«Під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні і спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків», — сказав перед голосуванням у Верховній Раді народний депутат Андрій Мотовиловець із правлячої фракції «Слуга народу».
Раніше повідомлялось, що мешканці тимчасово окупованого Криму розповсюджують українські гасла на російських рублях.
Верховна Рада дозволила до 31 грудня 2024 року одноразово продати російські та білоруські рублі в безготівковій формі з рахунків у банках-резидентах, які було заморожено з початком повномасштабної агресії, через неросійські та непідсанкційні банки.
За відповідну правку №62 до ухваленого в середу закону про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг №9422 проголосували 242 народних депутати, написали в «Інтерфакс.Україна»
«Під час публікації закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблоковані. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні і спрямувати ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків», — сказав перед голосуванням у Верховній Раді народний депутат Андрій Мотовиловець із правлячої фракції «Слуга народу».
Раніше повідомлялось, що мешканці тимчасово окупованого Криму розповсюджують українські гасла на російських рублях.