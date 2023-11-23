П’ять прифронтових областей України отримали 326 потужних акумуляторів-павербанків Tesla Powerwall. Миколаївщині направлено 74 такі пристрої.

Як зазначили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, все це стало можливим завдяки Міністерству цифрової трансформації України, компанії «Tesla», Інституту телекомунікацій — Національному дослідному інституту (м. Варшава), Польському Уряду, американській благодійній організації «Direct Relief», БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» та підтримці і значному сприянню народних депутатів України Давида Арахамії й Ірини Кормишкіної.

Як говориться у повідомлені Миколаївської ОВА, системи Tesla Powerwall 2 працюють за принципом повербанків. Вони заряджаються від електроенергії та тримають заряд протягом 12–14 годин.

— Їх встановлять у лікарнях, школах, ЦНАПах та інших об’єктах критичної й соціальної інфраструктури. Це допоможе цим установам продовжувати працювати під час можливих блекаутів. Дякую всім, хто допомагає нашій області!, — зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В свою чергу народна депутатка України Ірина Кормишкіна запевнила, що депутати Верховної ради України від Миколаївщини продовжать всебічно підтримувати рідну область.