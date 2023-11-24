Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіглі очікує, що фінансування для України приймуть до Різдвяних свят.

Про це він заявив в інтервʼю «Голосу Америки».

«Зараз відбуваються дискусії і в Палаті представників, і в Сенаті. Наступного тижня ми повернемось після святкування Дня подяки, і, думаю, ці дискусії розпочнуться всерйоз. Буде два тижні після цього, тому що ми повинні це зробити до Різдвяних свят. Тож хочу думати, що ми встигнемо все за три тижні, які залишились до свят», — зазначив Майк Квіглі.

Конгресмен переконаний, що зрештою Палата представників та Сенат виконають роботу та продовжать допомагати союзникам просуватися вперед і досягати успіху. Він зазначив, що допомога Україні не розглядається окремо.

«Думаю, це буде частиною більшого пакета і це добрі новини. Треба взяти до уваги, що Палата представників досі не функціонує, що мене найбільш хвилює. Ось чому я проголосував проти обидвох пакетів фінансування, тому що вони не включали фінансування для України. Ми не маємо балансувати над прірвою із питанням, яке настільки критично важливо зараз», — додав Майк Квіглі.

Нагадаємо, що Україна попросила США надати радари ближньої дії Sentinel, які призначені для відстеження балістичних ракет, повільних дронів, літаків і вертольотів.