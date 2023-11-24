В Амстердамі та Утрехті відбулися акції протесту після оголошення проміжних підсумків, які підтверджують несподівану перемогу ультраправої PVV (Партія свободи) Герта Вілдерса на позачергових парламентських виборах у Нідерландах.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

«Після приголомшливої перемоги PVV на виборах у кількох містах відбулися демонстрації. Люди вийшли на вулиці, зокрема, в Амстердамі та Утрехті», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на площі Дам в Амстердамі зібралася понад тисяча людей.

Мітингувальники закликали виступати проти расизму, проти ісламофобії та дискримінації.

Також більше тисячі людей зібралися у четвер на акцію протесту в Утрехті.

У Лейдені відбувся протест солідарності за ініціативи різних громадських організацій. Повідомляється, що там було близько 200 учасників.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.

PVV отримала 37 місць у парламентів — на два більше, ніж передбачав екзитпол. І це на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз.