Фінляндія може закрити східний кордон із Росією в разі потреби. Таким чином, Гельсінкі закриють усі пункти пропуску.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна.

— Але в нас є 1300-кілометровий кордон із Росією, і він не обгороджений, — каже Петтері Орпо.

При цьому він зазначив, що сухопутний кордон відкритий як такий, але прикордонні пункти можуть бути закриті за необхідності відповідно до статті 16 Закону про прикордонну охорону.

— Прохання про надання притулку можна подати в аеропорту Гельсінкі-Вантаа або в портах, але не на східному кордоні, — наголосив прем’єр.

Зазначається, що закон про прикордонну охорону у Фінляндії було реформовано влітку 2022 року.

Закон дозволяє централізовано подавати заяви про надання притулку в певних пунктах пропуску на державному кордоні Фінляндії. Поправки до Закону про прикордонну охорону також передбачають гібридний вплив, що використовує міграційні потоки.

Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення Фінляндії закрити пункти пропуску східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням мігрантів.