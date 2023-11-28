Бельгія визначила та оприлюднила шість пріоритетів на період ротаційного головування країни в ЄС, що розпочнеться з 1 січня 2024 року та триватиме шість місяців.

Про такі пріоритети під час тематичної конференції під егідою бельгійських дослідницьких центрів TEPSA та EGMONT, що була присвячена Бельгійському головуванню в ЄС, розповіла міністр закордонних справ країни Аджа Лябіб, повідомили в «Укрінформ».

«Бельгійське головування в ЄС зосередить зусилля на двох напрямках – законотворчість та бачення стратегічного майбутнього. В законодавчому полі ми постаємо перед часовими обмеженнями перед Європейськими виборами наступного року, щоб запропонувати рішення, зокрема, для притулку й міграції, а також провести переговори щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС. Ми також маємо адаптуватися до складного геополітичного контексту із конфліктами, що тривають в Україні та на Близькому Сході», — заявила Аджа Лябіб.

Вона зауважила, що її відомство докладатиме зусиль для розробки наступного стратегічного порядку денного Європейського Союзу у нових геополітичних реаліях. Попередній такий порядок денний ЄС був сформований у 2019 році.

«За згаданими двома стратегічними напрямками ми визначили шість пріоритетів для нашого головування на наступні пів року: посилення верховенства права; зміцнення безпеки й оборони; підвищення нашої конкурентоспроможності; просування у «зеленій» трансформації; реалізація соціального порядку денного; та вирішення проблем міграції й притулку», — зазначила Аджа Лябіб.

Ще одним важливим напрямком роботи бельгійського головування в ЄС, за її словами, буде розробка бачення щодо майбутнього Європейського Союзу в контексті його розширення, яке має дозволити ЄС зберігати ефективність у прийнятті рішень та його здатність забезпечувати надійний захист для всіх європейців.

«Бельгійське головування починається у критичний період, в часи, коли важливо зміцнити нашу єдність та підвищити нашу ефективність – це саме те, чого європейці від нас очікують», — додала бельгійська урядовиця.

Як під час цієї ж конференції постійний представник Бельгії при ЄС посол Віллем Ван де Воорде заявив, що одним із пріоритетів Бельгійського головування в ЄС буде розвиток спроможностей європейської оборонної промисловості.

«Ми вже здійснили перші кроки для покращення поставок боєприпасів для України, розробили процедури спільного замовлення та очікуємо на розширення цієї практики протягом наступного року…. На початку наступного року Європейська комісія має представити Комунікацію щодо Європейської програми оборонних інвестицій, яка також буде широко обговорюватися на рівні Головування. Це буде новий вимір, що відобразить події, які розгортаються навколо нас», – зауважив бельгійський посол.

За його словами, стратегічне обговорення бачення майбутнього Європейського Союзу розпочнеться під час наступної зустрічі Європейської ради у грудні поточного року, та буде продовжено наступного року, з метою уточнення напрямків політики ЄС та відповідної адаптації бюджетних витрат.

«Через війну в Україні та прискорення процесів розширення ми постаємо перед необхідністю ідентифікації та усвідомлення нових пріоритетів. Процес розширення ЄС має здійснюватися коректно, в інтересах ЄС та за умови процесу внутрішніх реформ. В той час як переговори про входження є структурованими, мають свої кластери, статті та оцінки, з точки зору внутрішніх реформ ми поки не маємо нічого з подібних правил. Тож, нам буде потрібно створювати їх заново, продумати нашу політику та реалізовувати її паралельно із процесом розширення», — сказав дипломат.

Як раніше зазначав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква —переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.