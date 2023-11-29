Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є фаворитом на посаду наступного генерального секретаря НАТО попри перемогу ультраправої Партії свободи на парламентських виборах.

Очікується, що ім’я наступника Єнса Столтенберга оголосять до саміту НАТО у Вашингтоні наступного року, йдеться в публікації «ЄП».

За словами дипломатів, Марк Рютте має підтримку ключових країн НАТО — Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Водночас припускають, що затвердження кандидатури нового очільника НАТО буде складним, зокрема, через можливий спротив Угорщини та Туреччини.

Перешкодою для Рютте може стати ситуація, яку він залишить після себе в Нідерландах. Перемога ультраправого Герта Вілдерса викликала шок по всій Європі.

«Якщо ви прийшли з місця катастрофи, вам може бути складніше наводити аргументи», — сказав дипломат однієї з країн НАТО.

Крім того, в Альянсі побоюються можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Зазначається, що Марк Рютте не боявся говорити прямо з Трампом і навіть публічно заперечував йому під час візиту до Білого дому щодо можливої торговельної угоди між США та ЄС.

Прихильники Марка Рютте кажуть, що у ситуації з Трампом йому може стати в пригоді його тривалий досвід пошуку компромісів на посаді очільника уряду.

За словами Єнса Столтенберга, Марк Рютте був «другом і хорошим колегою».

«Він здібний політик з великим досвідом роботи на посаді премʼєр-міністра Але не мені вирішувати, хто буде моїм наступником», — додав Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі залишить посаду, провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України.