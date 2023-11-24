Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі залишить посаду, провели телефонну розмову щодо подальшої підтримки України.

Про це свідчать дописи Зеленського і Рютте у мережі Х (Twitter).

Володимир Зеленський зазначив, що говорив з Марком Рютте про зусилля для збереження єдності у Європі та важливість незмінної військової та фінансової підтримки України.

«У цьому контексті нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 мільярди євро у 2024 році є найкращим сигналом для інших партнерів. Вдячний Нідерландам за всю допомогу, а також за підтримку української формули миру та гуманітарної ініціативи», — написав український президент.

Марк Рютте зі свого боку зазначив, що вони говорили про «поточну ситуацію і наближення зими».

Він запевнив, що Нідерланди солідарні з українцями і підтримують Україну у протистоянні російській агресії.

Раніше повідомлялось, що міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила сподівання, що попри перемогу ультраправої «Партії свободи» на парламентських виборах Нідерланди продовжать надавати Україні допомогу.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.