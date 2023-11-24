Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сподівається, що попри перемогу ультраправої «Партії свободи» на парламентських виборах Нідерланди продовжать надавати Україні допомогу.
Про це повідомило «The Guardian».
За її словами, у Нідерландах існує широка підтримка допомоги Україні у війні з Росією.
«Я сподіваюся і очікую, що в новому парламенті ситуація не зміниться. Але PVV («Партія свободи» — прим.) зараз є найбільшою партією, а вони ніколи не були сповнені ентузіазму щодо підтримки України. Часом вони навіть виступали за Росію. Тому мене це непокоїть», — уточнила Кайса Оллонгрен.
Нагадаємо, що на парламентських виборах в Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сподівається, що попри перемогу ультраправої «Партії свободи» на парламентських виборах Нідерланди продовжать надавати Україні допомогу.
Про це повідомило «The Guardian».
За її словами, у Нідерландах існує широка підтримка допомоги Україні у війні з Росією.
«Я сподіваюся і очікую, що в новому парламенті ситуація не зміниться. Але PVV («Партія свободи» — прим.) зараз є найбільшою партією, а вони ніколи не були сповнені ентузіазму щодо підтримки України. Часом вони навіть виступали за Росію. Тому мене це непокоїть», — уточнила Кайса Оллонгрен.
Нагадаємо, що на парламентських виборах в Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.