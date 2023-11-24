Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сподівається, що попри перемогу ультраправої «Партії свободи» на парламентських виборах Нідерланди продовжать надавати Україні допомогу.

Про це повідомило «The Guardian».

За її словами, у Нідерландах існує широка підтримка допомоги Україні у війні з Росією.

«Я сподіваюся і очікую, що в новому парламенті ситуація не зміниться. Але PVV («Партія свободи» — прим.) зараз є найбільшою партією, а вони ніколи не були сповнені ентузіазму щодо підтримки України. Часом вони навіть виступали за Росію. Тому мене це непокоїть», — уточнила Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.