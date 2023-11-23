Герт Вілдерс

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на нідерландського суспільного мовника.

Попередній прогноз, заснований на 98% підрахованих голосів, показує, що PVV отримала 37 місць у парламентів — на два більше, ніж передбачав екзитпол. І це на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз.

За нею йде альянс «Ліво-зелених» і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом 3 25 місцями.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте, яку нині повела на вибори Ділан Єшильгоз-Зегеріус, може розраховувати на 24 місця.

Новоутворена політична партія «Новий суспільний договір» (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом здобуває 20 мандатів.

Новий «Союз фермерів-громадян» (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на 7 мандатів.

Усі партії з нинішньої коаліції з VVD суттєво погіршили результати: «Демократія 66» (D66) отримує 9 мандатів, «Християнсько-демократичний заклик» (CDA) — п’ять, а «Християнський союз» (CU) — три місця.

Явка виборців склала 77,8%.

Після виборів на Нідерланди очікує тривалий процес утворення коаліції.

Як відзначає NOS, цілком ймовірно, що Герт Вілдерс очолить процес формування нового уряду. Вірогідно, Герт Вілдерс спробує сформувати правий уряд із VVD і партією «Новий суспільний договір», які разом матимуть більшість у 81 місце у 150-місному парламенті.

Переговори можуть бути важкими, оскільки обидві партії заявили, що мають серйозні сумніви щодо співпраці з Вілдерсом через його відверту антиісламську позицію, яка включає в себе прагнення заборонити всі мечеті та Коран у Нідерландах.

Дослідження виборців Ipsos показує, що міграція та надання притулку були важливими питаннями для виборців і націоналістична партія Вілдерса виграла від цього.

Герт Вілдерс — прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей.

Марк Рютте, який керував країною останні 10 років, залишатиметься на посаді до початку повноважень нового уряду, ймовірно, у першій половині 2024 року.

Нагадаємо, комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови ухвалила рішення скасувати реєстрацію на місцевих виборах всіх кандидатів від проросійського проєкту «Шанс» («Шор»), пов’язаного з олігархом-утікачем Іланом Шором.