Росія не братиме участі у Всесвітній виставці World Expo 2025 у японському місті Осака.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на японські ЗМІ.

Представник РФ на пленарному засіданні Бюро міжнародних виставок у Парижі повідомив, що Москва вирішила утриматися від участі у Всесвітній виставці в Осаці «через відсутність ефективної комунікації з країною-господарем», без уточнення подробиць.

Натомість, минулої п’ятниці уряд Японії заявив, що не допустить участі РФ у престижному міжнародному заході через її агресію проти України.

— Ми не припускаємо участі Росії в Osaka-Kansai Expo, якщо не зміниться поточна ситуація навколо її вторгнення в Україну, — заявила відповідальна за виставку міністр регіонального відродження Джимі Ханако.

Вона додала, що триваюче вторгнення суперечить темі заходу «Створення суспільства майбутнього для нашого життя.

Всесвітня виставка або Експо є символом індустріалізації та відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень. Перше Експо провели в Лондоні у 1851 році під назвою «Велика виставка робіт промисловості всіх націй».

World Expo 2025 у японській Осаці триватиме шість місяців — із 13 квітня по 13 жовтня. Очікується, що свої павільйони на цьому заході представлять понад 150 країн світу з усіх континентів, у тому числі Сполучені Штати, Китай, країни Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Японія збирається виділити 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення України.