У Латвії немає планів щодо повного закриття кордонів з Росією та Білоруссю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, написали в Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що латвійські органи внутрішніх справ уважно стежать за подальшим розвитком ситуації з потоками нелегальної імміграції. Міністр не став заперечувати, що спроби нелегального в'їзду до Латвії з Білорусі останнім часом скоротилися. Якщо ситуація радикально зміниться і загрожуватиме національній безпеці, можливо, Латвія повністю закриє свій східний кордон, зазначив Козловскіс.

Раніше уряд Латвії ухвалив рішення призупинити роботу прикордонного переходу Сілене в середині вересня. З 16 жовтня набуло чинності рішення уряду Латвії про припинення роботи пунктів пропуску Педедзе і Вієнтулі на латвійсько-російському кордоні.

Нагадаємо, що Латвія посилила режим охорони кордону на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілса, які межують із Росією та Білоруссю.

Також повідомлялось, що Міністерство оборони Латвії розглядає можливість розміщення протитанкових мін і інших додаткових перешкод для посилення безпеки східного кордону.