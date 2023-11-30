Росія також має зазнати поразки у спробах зірвати діяльність Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Про це заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, йдеться в повідомленні ЄП.
«Зараз Росія зазнає поразки у своїй незаконній війні, але вона має зазнати цілковитої поразки, так само, як в спробах зірвати діяльність ОБСЄ. Ми повинні забезпечити ресурси для ОБСЄ. Це наш обовʼязок», — наголосив він.
За словами Джеймса Гіппі, наразі перед членами ОБСЄ стоять дуже важливі виклики і саме тому, переконаний він, ця організація дуже потрібна.
«Повернення війни в Європу лише підтверджує цінність організації. Її принципи мають і далі слугувати основою для миру в Європі», — додав він.
Міністр наголосив на необхідності й надалі підтримувати Україну, що й збирається робити Британія, «щоб Україна перемогла і забезпечила стійкий мир».
«Будемо й надалі домагатися притягнення РФ до відповідальності за свої дії проти принципів ОБСЄ», — підсумував Джеймса Гіппі.
Нагадаємо, що перший робочий візит на новій посаді державного секретаря у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Девід Кемерон здійснив в Україну.
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Росія також має зазнати поразки у спробах зірвати діяльність Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Про це заявив міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, йдеться в повідомленні ЄП.
«Зараз Росія зазнає поразки у своїй незаконній війні, але вона має зазнати цілковитої поразки, так само, як в спробах зірвати діяльність ОБСЄ. Ми повинні забезпечити ресурси для ОБСЄ. Це наш обовʼязок», — наголосив він.
За словами Джеймса Гіппі, наразі перед членами ОБСЄ стоять дуже важливі виклики і саме тому, переконаний він, ця організація дуже потрібна.
«Повернення війни в Європу лише підтверджує цінність організації. Її принципи мають і далі слугувати основою для миру в Європі», — додав він.
Міністр наголосив на необхідності й надалі підтримувати Україну, що й збирається робити Британія, «щоб Україна перемогла і забезпечила стійкий мир».
«Будемо й надалі домагатися притягнення РФ до відповідальності за свої дії проти принципів ОБСЄ», — підсумував Джеймса Гіппі.
Нагадаємо, що перший робочий візит на новій посаді державного секретаря у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Девід Кемерон здійснив в Україну.