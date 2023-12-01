Турецькі компанії можуть потрапити під санкції через надання Росії товарів та послуг, заборонених західним експортним контролем, та допомогу ХАМАС.

Про це пише The Wall Street Journal.

Американські посадовці закликають турецьких колег припинити допомагати Росії, щоб не потрапити під санкції.

Попри санкції США, спрямовані проти фінансування ХАМАС, Туреччина дозволила інвестиційним фірмам, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та багатьом іншим підприємствам, пов’язаним із угрупованням, працювати зі Стамбула — передусім тому, що не оголосила його терористичним.

А торгівля Туреччини з Росією за останній рік різко зросла, незважаючи на експортний контроль, покликаний перекрити потік електроніки та інших комерційних товарів, необхідних Кремлю для підтримки своїх військових зусиль.

Офіційні особи США стверджують, що турецькі порти обслуговують російські танкери, які перебувають під санкціями, вони також сприяють контрабанді зброї. Російські підставні компанії та турецькі фірми сприяли шестикратному збільшенню експорту товарів подвійного використання, які потрібні Кремлю для ведення тривалої війни.

Раніше повідомлялося, що експорт із Туреччини до Росії цивільних товарів, які використовуються за військовим призначенням, зростає.