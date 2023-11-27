Експорт із Туреччини до Росії цивільних товарів, які використовуються за військовим призначенням, зростає.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що нарощення експорту мікрочипів та телескопічних прицілів викликає занепокоєння у США і ЄС. За даними FT, за дев'ять місяців 2023 Туреччина повідомила про експорт «високопріоритетних» товарів до Росії та колишніх радянських республік, що мають з нею тісні зв'язки, на 158 мільйонів доларів

Це значно перевищує показник 2022. Цього тижня заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон має відвідати Туреччину, щоб обговорити «зусилля щодо запобігання, припинення та розслідування торгової та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України».

«З деякими третіми країнами, такими як Туреччина, ми справді маємо слабшу позицію щодо забезпечення дотримання правил, ніж хотілося б», – сказала FT колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз.

Вона додає, що США і союзники вживатимуть примусових заходів, якщо Туреччина нічого не змінить.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль.