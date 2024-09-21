Бутусов опублікував останнє інтервʼю мера Умані, записане в день його загибелі

Головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов оприлюднив відеоінтерв’ю з Олександром Цебрієм, колишнім мером Умані, командиром взводу 58-ї мотопіхотної бригади, яке було записане за кілька годин до його загибелі.

Олександр Цебрій, який обіймав посаду міського голови Умані з 2015 до 2020 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровільно став до лав Збройних Сил, став командиром піхотного взводу та отримав позивний «Мер».

У своєму останньому інтерв’ю Цебрій відверто розповідає про будні на фронті, свою службу, а також конфлікт із владою під час його роботи мером.

Олександр Цебрій також говорив про неминучість війни з Росією. Він наголосив, що Україна або мала стати губернією Росії, або відстояти свою незалежність.

— Ніхто не розраховував, що українці, прості звичайні люди, візьмуть зброю і скажуть: «Ні, так не будемо. Ми не будемо губернією Росії», — зазначив Цебрій.

Він підкреслив, що саме звичайні піхотинці, як він, утримують країну, і що політики чи військові стратегії не змогли б досягти нічого без цієї підтримки на фронті.

Олександр Цебрій був командиром кулеметного взводу (фото: facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)

Олександр Цебрій додав, що війна для нього — це не політика, а особистий вибір і обов’язок. Він неодноразово наголошував, що залишився вірним своєму принципу служити своїй громаді, навіть коли це означало стати солдатом і ризикувати власним життям.

У цьому інтерв’ю Цебрій також поділився історією про те, як він врятував пораненого побратима з мінного поля. Це не був одиничний випадок, але той момент став для нього одним із найскладніших. Він тягнув пораненого 500 метрів під ворожим вогнем і густим туманом. Попри те, що його побратим був важко поранений і осліп від вибуху, Олександру Цебрію вдалося витягти його до безпечної зони. «Мер» підкреслив, що не вважає це подвигом, оскільки подібні вчинки — частина щоденної роботи на фронті.

Окрім воєнних буднів, Олександр Цебрій також згадав свої конфлікти з владою під час його перебування на посаді мера Умані.

Особливу увагу він приділив подіям під час пандемії коронавірусу та своїй принциповій позиції щодо обмеження масових заходів у місті, зокрема святкування єврейського Нового року Рош га-шана. Його рішення поставити інтереси громади вище політичних тисків зустріли протидію з боку уряду.

— Мені чітко сказали, що ти мером більше не будеш, — згадував він події після того, як йому вдалося переконати владу закрити місто для паломників.

Він також відзначив важливість підтримки волонтерів та простих громадян, які допомагають військовим необхідними речами на передовій.

На момент запису відео залишалося кілька годин до штурму. Бутусов і Цебрій говорили про складнощі війни, фізичні та моральні виклики, які доводиться долати піхоті. Військовий поділився тим, як він готується до бою та розповів про спорядження.

Через кілька годин після запису інтерв’ю Олександр Цебрій загинув у бою.