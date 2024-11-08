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Трамп заявив про можливу розмову з Путіним

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Getty ImagesДональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Дональд Трамп, який уже оголосив себе переможцем президентських виборів, припускає можливість переговорів найближчим часом з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Про це він заявив в інтерв'ю NBC.

Трамп підтвердив, що поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, однак подробиць розмови не розкривав.

Також він зазначив, що з Путіним поки не розмовляв, лише додав: «Думаю, ми поговоримо». Жодних термінів чи очікувань від цієї розмови Трамп не озвучив.

Президент РФ під час виступу на дискусійному клубі «Валдай» також заявив, що готовий на діалог із новим президентом США. Путін зазначив, що міг би й сам зателефонувати Трампу, але не робить цього, бо чекає першого дзвінка від нього.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. 

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270. 

Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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