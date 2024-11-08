Трамп заявив про можливу розмову з Путіним

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Getty Images

Дональд Трамп, який уже оголосив себе переможцем президентських виборів, припускає можливість переговорів найближчим часом з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC.

Трамп підтвердив, що поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, однак подробиць розмови не розкривав.

Також він зазначив, що з Путіним поки не розмовляв, лише додав: «Думаю, ми поговоримо». Жодних термінів чи очікувань від цієї розмови Трамп не озвучив.

Президент РФ під час виступу на дискусійному клубі «Валдай» також заявив, що готовий на діалог із новим президентом США. Путін зазначив, що міг би й сам зателефонувати Трампу, але не робить цього, бо чекає першого дзвінка від нього.