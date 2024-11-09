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Село в Одеській області перейменували на честь ГУР

У Роздільнянському районі Одеської області село Першотравневе перейменували у Гурівське на честь військових Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Перейменування відбулося у межах процесу деколонізації, повідомили в ГУР.

Це рішення ухвалили, що «відзначити важливий внесок української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників», додали там.

У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначається, що під час повномасштабної війни з Росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань – від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога.

Вдночас там сказують, що саме Одещина історично відіграла роль у творенні національних спецслужб.

«Саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко», – додали там.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада перейменувала 18 сіл та селищ у Миколаївській області.

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