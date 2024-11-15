Литва вивчає досвід України в організації мобілізації та рекрутингу, фото: Міноборони

Литва вивчає досвід України в організації мобілізації рекрутингу та підготовки військовослужбовців в умовах війни.

Про це йшлося на зустрічі представників Міністерства оборони України із делегацією Збройних сил Литви.

Заступник глави Міноборони України Сергій Мельник наголосив, що вони вдячні Литві за підтримку, яку країна надає з самого початку повномасштабного російського вторгнення, тому зі свого боку українці готові ділитися власними напрацюваннями.

Україна розповіла про реформи мобілізація та рекрутингу. Зокрема, про створення 44 рекрутингових центрів у більшості регіонів України, куди нині можуть звертатися громадяни для вступу на військову службу за контрактом.

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Також із представниками Литви обговорили цьогорічні нововведення, спрямовані на посилення обороноздатності: можливість рекрутингу безпосередньо до конкретної військової частини та запровадження з 2025 року базової військової служби замість строкової.

Начальник Служби військового призову та рекрутменту Литовської Республіки Арунас Балчюнас наголосив, що для Литви, яка також межує з Росією, важливо вивчити досвід України, здобутий за майже тисячу днів війни.

«Литва також межує з Російською Федерацією, тому нас цікавить досвід, що Україна отримала майже за тисячу днів спротиву. Коли на зміну мирному часу приходять воєнні події, то все дуже швидко змінюється. І військовим, які відповідають за безпеку держави, дуже важливо бути готовими до цих змін», — пояснив Арунас Балчюнас.

Делегація Литви також розповіла про власні ініціативи в організації реєстрів військовозобов’язаних громадян та їх оповіщення для проходження служби, що також стало важливою темою обміну досвідом між двома країнами.

Нагадаємо, що Литва планує передати Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю та боєприпаси.