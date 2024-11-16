Естонія направить Україні новий пакет військової допомоги

Допомога Естонії Україні. Фото з відкритих джерел

Уряд Естонії підтримав рішення щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони країни.

Вказується, що пакет допомоги буде зібраний із запасів естонських Сил оборони, «враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії». Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

«Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Естонія мала передати Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ коаліції.