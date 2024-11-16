Україна створила й випробовує 4 види нових ракет, — Зеленський
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- Альона Коханчук
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21:38, 16 листопада, 2024
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Україна розробила чотири види нових ракет й наразі проводить випробування вітчизняної зброї
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Українському радіо.
«У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ», — сказав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що наразі українська армія є однією з потужніших у світі. А також ЗСУ отримали різні види зброї від партнерів.
Раніше повідомлялося, що за словами Володимира Зеленського, Україна повинна зробити все для закінчення війни у 2025 році. І війна має закінчитись дипломатичним шляхом.
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