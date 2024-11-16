Україна створила й випробовує 4 види нових ракет, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час інтервʼю

Україна розробила чотири види нових ракет й наразі проводить випробування вітчизняної зброї

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Українському радіо.

«У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ», — сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наразі українська армія є однією з потужніших у світі. А також ЗСУ отримали різні види зброї від партнерів.

Раніше повідомлялося, що за словами Володимира Зеленського, Україна повинна зробити все для закінчення війни у 2025 році. І війна має закінчитись дипломатичним шляхом.