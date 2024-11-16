Зеленський: Україна має завершити війну у 2025 році дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський під час інтервʼю

Україна повинна зробити все для закінчення війни у 2025 році. І війна має закінчитись дипломатичним шляхом.

Про це зазначив президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Українському радіо.

Коли його запитали про умови, за яких умов можливі переговори з Росією, президент відповів: «За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що буде сильною. Які можуть бути перемовини з убивцею? Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з убивцею в умовах, у яких зараз, не посилені деякими важливими елементами — це на вході програшний статус для України. У слабкій позиції нічого робити на цих перемовинах», — сказав він

Володимир Зеленський вважає, що «з політикою команди, яка зараз очолить Білий дім, війна завершиться швидше».

«Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це теж дуже важливо», — зазначив президент.

Також відповідаючи на питання готовності на фронті він додав: «А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році війна закінчилась. Дипломатичними шляхами. Це дуже важливо», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

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Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах.

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішили. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною». Пізніше зʼявилась інформація про привітання від Путін. Про це написав Washington Post, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним 7 листопада. Один зі співрозмовників видання зазначив, що Трамп порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про «значну військову присутність» США в Європі.

Однак речник Дмитро Пєсков спростував інформацію, опубліковану Washington Post, про те, що Путін та новообраний президент США провели телефонну розмову.