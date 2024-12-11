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«Для завершення війни Україні необхідно отримати запрошення на вступ до НАТО», — Зеленський

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни Україні необхідно отримати запрошення на вступ до НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю CBN News.

Зеленський зазначив, що це буде не лише важливим кроком для забезпечення безпеки України, а й «потужним сигналом для Кремля».

Окрім того, Зеленський підтвердив, що Україна не визнає юридично окуповані Росією території, однак дипломатичні зусилля будуть спрямовані на досягнення сталого та безпечного миру, який буде вигідний для України.

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«Там багато людей раніше жили. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить пробачити їм все? Тому юридично — це неможливо. Але. Але дипломатично — треба досягати своїх цілей. Цілі — це сталий та безпечний мир, і більш швидкий для України», — додав президент.

Чи українців готові приєднатися до НАТО?

За результатами опитування на замовлення Центру «Нова Європа», понад 70% українців підтримують ідею вступу до НАТО за моделлю Західної Німеччини, яка вступила до Альянсу на 40 років раніше, ніж східна.

У респондентів питали, чи підтримують вони ідею поступового вступу до НАТО за так званою «моделлю Західної Німеччини», яка стала членом НАТО у 1955 році. Українці підтримали таку ідею для України, висловившись за те, щоб гарантії статті 5 договору про НАТО спочатку не поширювалися на території, які лишаються під окупацією Росії.

Зазначимо, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна відмовляється від гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані як альтернатива членству країни в НАТО.

Слід також зазначити, що Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО 5 стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення «частинами» бути не може.

Як відомо, Україна просить, щоб НАТО надало їй запрошення приєднатися до військового Альянсу

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