Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем

Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями. Фото: Синиця Олександр / УНІАН

Голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді Юрій Бойко після відвідання СБУ записав відео з вибаченням перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.

Відповідне відео він оприлюднив у мережі TikTok.

Бойко сказав, що його остання заява викликала різку реакцію у суспільстві, тож він хоче прояснити ситуацію.

«Перше. Я точно не хочу, щоб моя заява була використана РФ і воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії і нападу на нашу країну. Якщо когось із українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на підтримку перемоги образили мої слова, я хочу принести вибачення», — сказав Юрій Бойко.

Він додав, що всі мають бути єдині, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом та відкласти всі внутрішні розбіжності. А також закликав політиків об’єднувати країну, людей та працювати на перемогу.

Нагадаємо, що народному депутату Нестору Шуфричу, який наразі під вартою, оголосили нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.