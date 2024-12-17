  • вівторок

    17 грудня, 2024

  • 9.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 9.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем

Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями. Фото: Синиця Олександр / УНІАНБойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями. Фото: Синиця Олександр / УНІАН

Голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді Юрій Бойко після відвідання СБУ записав відео з вибаченням перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.

Відповідне відео він оприлюднив у мережі TikTok.

Бойко сказав, що його остання заява викликала різку реакцію у суспільстві, тож він хоче прояснити ситуацію.

«Перше. Я точно не хочу, щоб моя заява була використана РФ і воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії і нападу на нашу країну. Якщо когось із українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на підтримку перемоги образили мої слова, я хочу принести вибачення», — сказав Юрій Бойко.

Він додав, що всі мають бути єдині, націлені на перемогу над зовнішнім ворогом та відкласти всі внутрішні розбіжності. А також закликав політиків об’єднувати країну, людей та працювати на перемогу.

Нагадаємо, що народному депутату Нестору Шуфричу, який наразі під вартою, оголосили нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Останні новини про: СБУ

CБУ запустила чатбот «Спали» ФСБешника» для боротьби з вербувальниками
Українські військові знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі, — ЗМІ
Затримали двох харківських підлітків, які підозрюються у підривах вибухівки біля підрозділів поліції
Реклама

Читайте також:

новини

Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити

Володимир Коваль
новини

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла

Олена Козубовська
новини

«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко

Останні новини про: СБУ

Затримали двох харківських підлітків, які підозрюються у підривах вибухівки біля підрозділів поліції
Українські військові знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі, — ЗМІ
CБУ запустила чатбот «Спали» ФСБешника» для боротьби з вербувальниками

На Миколаївщині на базі 37 лікарень запрацюють експертні команди, які замінять МСЕК

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

4 години тому

Родина з Миколаєва, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів

Світлана Іванченко

Головне сьогодні