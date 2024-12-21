«Ми продовжимо завдавати ударів по військових об’єктах окупантів»: Зеленський про удар по онкодиспансеру в Херсоні

Наслідки атак російських військових по онкодиспансеру в Херсоні. Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 грудня назвав удар росіян по онкодиспансеру в Херсоні цілеспрямованим знущанням над людьми.

«Сьогодні завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки. І сьогодні ж протягом дня також тривають роботи в Херсоні — після влучання російських бомб в онкодиспансер. На щастя, обійшлося без жертв: люди були в укритті — пацієнти та медичний персонал», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знали, що це медичний заклад, важливий для жителів Херсона.

«Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей», — сказав президент.

Зеленський також згадав про російські атаки на Харків, Нікополь та Донеччину, які, за його словами, є частиною свідомої терористичної тактики.

«Просто терор, який Росія робить свідомо і за який цих нелюдей з російської авіації ще й нагороджують. Але вони точно будуть відповідати — прийде такий час. І ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах — дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Наш захист абсолютно справедливий», — сказав він.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська завдали удару з авіації, випустивши два КАБи по онкодиспансеру в Херсоні.