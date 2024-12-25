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Уряд пропонує вилучити російську та білоруську із переліку мов, що підлягають захисту

Кабмін ухвалив проєкт закону, який виключає білоруську та російську мови що виключає білоруську та російську мови з переліку для особливого захисту. Фото: travelsКабмін ухвалив проєкт закону, який виключає білоруську та російську мови що виключає білоруську та російську мови з переліку для особливого захисту. Фото: travels

Уряд схвалив законопроєкт проєкт закону, що передбачає оновлення переліку мов, до яких застосовуватиметься режим підтримки та особливого захисту.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з законопроєктом «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії», пропонується замінити термін «Європейська хартія регіональних мов або мов меншин» на «Європейська хартія регіональних або міноритарних мов». Окрім того, змінюється перелік мов, на які поширюється підтримка та особливий захист.

Зокрема, відповідно до нових змін, з переліку виключаються білоруська та російська мови, які були включені до списку мов для особливого захисту раніше. Натомість підтримка залишатиметься для інших мов, таких як болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, румунська, словацька та угорська.

Нагадаємо, що в Україні можуть посилити контроль за використанням української мови у YouTube і TikTok.

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