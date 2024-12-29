ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни
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- Аліса Мелік-Адамян
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2:34, 29 грудня, 2024
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Греція планує передати Україні 24 зенітні ракети Sea Sparrow зі свого військового арсеналу, які більше не використовуються її військово-морськими та військово-повітряними силами.
Про це пише Kathimerini.
Зазначається, що Sea Sparrow перебували на озброєні грецьких збройних сил майже 40 років.
Надана партія ракет близька до межі свого терміну придатності й не може використовуватись у далекому майбутньому, тож передання ракет не послабить збройні сили Греції, пояснює видання.
Однак рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони.
Kathimerini зауважує, що для Греції передання Україні ракет Sea Sparrow також є непрямою, але чіткою відповіддю на тиск союзників та партнерів, які закликали Афіни передати Україні ракетні комплекси С-300 або навіть Patriot.
Натомість Греція неодноразово відмовлялася це зробити, оскільки очікувала отримати замість цього рівноцінне озброєння.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону повністю використати фінансування у 61 мільярд доларів для України, затверджене Конгресом.