  • неділя

    29 грудня, 2024

  • -0°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • -0° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни

Греція планує передати Україні 24 зенітні ракети Sea Sparrow зі свого військового арсеналу, які більше не використовуються її військово-морськими та військово-повітряними силами.

Про це пише Kathimerini.

Зазначається, що Sea Sparrow перебували на озброєні грецьких збройних сил майже 40 років. 

Надана партія ракет близька до межі свого терміну придатності й не може використовуватись у далекому майбутньому, тож передання ракет не послабить збройні сили Греції, пояснює видання.

Однак рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони.

Kathimerini зауважує, що для Греції передання Україні ракет Sea Sparrow також є непрямою, але чіткою відповіддю на тиск союзників та партнерів, які закликали Афіни передати Україні ракетні комплекси С-300 або навіть Patriot.

Натомість Греція неодноразово відмовлялася це зробити, оскільки очікувала отримати замість цього рівноцінне озброєння.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону повністю використати фінансування у 61 мільярд доларів для України, затверджене Конгресом.

Реклама

Читайте також:

новини

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві відкрили проїзд по Маріупольській: там 5 місяців тривали роботи по заміні мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

Третина даху повністю зруйнована, — у ДЖКГ Миколаєва розповіли про наслідки нічного удару

Аліса Мелік-Адамян
новини

Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Юлія Бойченко

«Дали тривогу, і бахнуло», — миколаївці про наслідки нічної атаки дронами по їхньому будинку

Аліса Мелік-Адамян

На Миколаївщині відновили ліцей, пошкоджений обстрілами у 2022 році

Суд Миколаєва пом'якшив статтю і відпустив нападника на тренера Корчинського: сплив термін давності