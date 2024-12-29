ЗМІ пишуть, що Греція передасть Україні американські ракети часів Холодної війни

Греція планує передати Україні 24 зенітні ракети Sea Sparrow зі свого військового арсеналу, які більше не використовуються її військово-морськими та військово-повітряними силами.

Про це пише Kathimerini.

Зазначається, що Sea Sparrow перебували на озброєні грецьких збройних сил майже 40 років.

Надана партія ракет близька до межі свого терміну придатності й не може використовуватись у далекому майбутньому, тож передання ракет не послабить збройні сили Греції, пояснює видання.

Однак рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони.

Kathimerini зауважує, що для Греції передання Україні ракет Sea Sparrow також є непрямою, але чіткою відповіддю на тиск союзників та партнерів, які закликали Афіни передати Україні ракетні комплекси С-300 або навіть Patriot.

Натомість Греція неодноразово відмовлялася це зробити, оскільки очікувала отримати замість цього рівноцінне озброєння.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону повністю використати фінансування у 61 мільярд доларів для України, затверджене Конгресом.