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На полі бою зараз понад 100 бригад, кожна потребує доукомплектування технікою, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс ПрезидентаПрезидент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі понад 100 бригад перебувають на полі бою, і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військовослужбовців.

Про це він сказав перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо… Знаєте, я не називатиму дуже чітке число, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна із цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки», сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що у більшої кількості бригад «постійно щось виходить у ремонт», і тому постійно є якась неукомплектованість технікою.

«І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Усі ці запити є в наших партнерів», наголосив він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що протягом минулого тижня росіяни скинули майже 700 авіабомб та запустили більш ніж 600 ударних дронів по Україні.

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