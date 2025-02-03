Радник Зеленського розкритикував ідею США щодо виборів та зупинки вогню

Радник президента України Дмитро Литвин та президента України Володимир Зеленський

Припинення вогню та вибори в Україні «не залякають» Володимира Путіна, а для припинення війни необхідний конкретний план спільних дій України та США.

Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у відповідь на слова Кіта Келлога, радника Дональда Трампа, щодо можливості проведення виборів в Україні.

Він пояснив, що Росія збільшує виробництво ракет та боєприпасів і знаходить способи обходу санкцій. Альянс РФ із Північною Кореєю не свідчить про готовність до миру. Тому «Україні потрібен глибший підхід від міжнародних партнерів, а не просто ідея перемир’я».

«Якщо план Келлога — це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не залякають ці дві речі. Москва продовжує нарощувати виробництво ракет та боєприпасів, знаходити нові можливості обходити санкції й заробляти на нафті. І, очевидно, вся ця зброя створюється не для того, щоб поважати демократичних сусідів. Військовий союз Росії з Північною Кореєю явно не про дотримання припинення вогню», — наголосив Дмитро Литвин.

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Він також зазначив, що Дональд Трамп під час зустрічей із Володимиром Зеленським демонстрував «глибоке розуміння ситуації та можливих важелів тиску на Кремль».

«Важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом припинення війни та забезпечення тривалого миру», — додав радник президента України.

Нагадаємо, що Сполучені Штати висловили бажання, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори, можливо, до кінця цього року, якщо Київ досягне перемир’я з Росією.

Кіт Келлог зазначив, що вибори є важливим елементом для підтримки демократії, навіть в умовах війни, і вказав, що багато демократичних країн проводять вибори під час бойових дій.

За його словами, проведення виборів може стати частиною угоди про припинення вогню, що дозволить Україні та Росії розпочати переговори про довгостроковий мир.

У листопаді 2024 року спецпосланець Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог представив новий план мирного врегулювання конфлікту, в якому пропонується замороження лінії фронту, створення демілітаризованої зони та відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін.

Вже в січні 2025 року президент Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.